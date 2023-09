"Zielona granica" została nagrodzona podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji . Produkcja do polskich kin trafi w piątek, 22 września. Filmu Holland nie obejrzą jednak uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu. Według medialnych doniesień wszystko przez interwencję rodziców związanych z PiS, którzy zablokowali wyjście do kina dla całej szkoły.

- Tydzień temu, we wtorek, syn przyniósł mi do podpisania zgodę na wyjście na film Agnieszki Holland. Ucieszyłem się, bo uważam, że młodzież powinna zobaczyć obraz o dramacie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o to, że rolą sztuki jest, by prowokować do myślenia, dyskusji - opowiada w rozmowie z portalem opolska360.pl pan Krzysztof, ojciec jednego z uczniów.