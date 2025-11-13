Premier na grzybobraniu. Porównał je do polskiej gospodarki
- Wiecie, że polska gospodarka rośnie szybciej niż grzyby po deszczu? - pyta na nowym nagraniu Donald Tusk, podnosząc z ziemi dorodnego podgrzybka. Ze słowami szefa polskiego rządu nie zgodziła się była premier Beata Szydło, która wskazała, że pomimo jego "zachwytów", ludzie dalej "lądują na bruku".
W skrócie
- Premier Donald Tusk porównał dynamiczny wzrost polskiej gospodarki do grzybów rosnących po deszczu, prezentując się podczas grzybobrania.
- Była premier Beata Szydło skrytykowała zachwyty Tuska, podkreślając trudną sytuację na rynku pracy.
- Według najnowszych danych GUS, tempo wzrostu polskiego PKB wyniosło w III kwartale 3,7 proc. i jest najwyższe od trzech lat.
W mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawiło się nagranie, na którym zobaczyć możemy premiera podczas grzybobrania. W stroju nie do końca pasującym do tego rodzaju aktywności, ale za to z wypełnionym grzybami koszem, szef rządu opowiadał o sukcesach polskiej gospodarki.
Jak wskazał, rośnie ona szybciej "niż grzyby po deszczu", dodając że tempo jej wzrostu jest znacznie szybsze niż w krajach zachodnich.
Donald Tusk na grzybach. Porównał ich wzrost do polskiej gospodarki
- (Polska gospodarka rośnie - red.) trzy razy szybciej niż angielska, cztery razy szybciej niż francuska, dziewięć razy szybciej niż włoska i 12 razy szybciej niż niemiecka - wyliczał na nagraniu Donald Tusk.
- A wiecie dlaczego? Bo robimy, nie gadamy! I nie wetujemy! - podsumował premier, co można odebrać jako nawiązanie do projektów i nowelizacji ustaw odrzuconych przez Karola Nawrockiego.
Pod nagraniem premiera pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich został opublikowany przez byłą premier Beatę Szydło. "To się nie dzieje. I znowu te zachwyty nad 'wzrostem PKB', a ludzie lądują na bruku" - wskazała obecna europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.
"Mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów". Tusk o wzroście PKB
Wcześniej tego samego dnia Donald Tusk opublikował wpis, w którym wskazał, że "polska gospodarka rośnie najszybciej od lat". Szef rządu nawiązał do najnowszych danych GUS, według których tempo wzrostu PKB Polski w III kwartale wyniosło 3,7 proc. w ujęciu rocznym.
"I to mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów, obcych i swoich" - napisał Tusk.
Do raportu GUS nawiązał w swoim poście także minister finansów Andrzej Domański. "Gospodarka przyspiesza. W trzecim kwartale PKB wzrosło o 3,7 proc. To najwyższa dynamika od trzech lat" - czytamy.
Po raz ostatni wyższe tempo wzrostu PKB w ujęciu rocznym - 4,1 proc. - odnotowane zostało w III kwartale 2022 r.