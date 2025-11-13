W skrócie Premier Donald Tusk porównał dynamiczny wzrost polskiej gospodarki do grzybów rosnących po deszczu, prezentując się podczas grzybobrania.

Była premier Beata Szydło skrytykowała zachwyty Tuska, podkreślając trudną sytuację na rynku pracy.

Według najnowszych danych GUS, tempo wzrostu polskiego PKB wyniosło w III kwartale 3,7 proc. i jest najwyższe od trzech lat.

W mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawiło się nagranie, na którym zobaczyć możemy premiera podczas grzybobrania. W stroju nie do końca pasującym do tego rodzaju aktywności, ale za to z wypełnionym grzybami koszem, szef rządu opowiadał o sukcesach polskiej gospodarki.

Jak wskazał, rośnie ona szybciej "niż grzyby po deszczu", dodając że tempo jej wzrostu jest znacznie szybsze niż w krajach zachodnich.

Donald Tusk na grzybach. Porównał ich wzrost do polskiej gospodarki

- (Polska gospodarka rośnie - red.) trzy razy szybciej niż angielska, cztery razy szybciej niż francuska, dziewięć razy szybciej niż włoska i 12 razy szybciej niż niemiecka - wyliczał na nagraniu Donald Tusk.

- A wiecie dlaczego? Bo robimy, nie gadamy! I nie wetujemy! - podsumował premier, co można odebrać jako nawiązanie do projektów i nowelizacji ustaw odrzuconych przez Karola Nawrockiego.

Pod nagraniem premiera pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich został opublikowany przez byłą premier Beatę Szydło. "To się nie dzieje. I znowu te zachwyty nad 'wzrostem PKB', a ludzie lądują na bruku" - wskazała obecna europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

"Mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów". Tusk o wzroście PKB

Wcześniej tego samego dnia Donald Tusk opublikował wpis, w którym wskazał, że "polska gospodarka rośnie najszybciej od lat". Szef rządu nawiązał do najnowszych danych GUS, według których tempo wzrostu PKB Polski w III kwartale wyniosło 3,7 proc. w ujęciu rocznym.

"I to mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów, obcych i swoich" - napisał Tusk.

Do raportu GUS nawiązał w swoim poście także minister finansów Andrzej Domański. "Gospodarka przyspiesza. W trzecim kwartale PKB wzrosło o 3,7 proc. To najwyższa dynamika od trzech lat" - czytamy.

Po raz ostatni wyższe tempo wzrostu PKB w ujęciu rocznym - 4,1 proc. - odnotowane zostało w III kwartale 2022 r.

