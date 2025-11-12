Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego, który odmówił nominacji 46 sędziów. Według głowy państwa jest to następstwo "podważania porządku konstytucyjno-prawnego przez niektórych sędziów".

"Żeby nie było niczego - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim" - napisał Donald Tusk w reakcji na decyzję prezydenta Nawrockiego.

Krzysztof Kononowicz zyskał rozpoznawalność jako działacz polityczny i aktywista, a także kandydat na prezydenta Białegostoku w 2006 roku. Zasłynął on wystąpieniem w studiu wyborczym TV Jard.

Wówczas wypowiedział słynne zdanie: "Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego", które przeszło do kanonu polskiej polityki i stało się inspiracją do memów.

Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów

Swoją decyzję Nawrocki ogłosił w środę. Wskazał, że "zgodnie z artykułem 179 konstytucji prerogatywą prezydenta Rzeczpospolitej jest nominowanie sędziów, każdego kolejnego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej".

- Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa - odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja - powiedział.

Argumentując swoją decyzję, Nawrocki odniósł się do trwającej "dyskusji o neosędziach i paleosędziach". Stwierdził, że ma ona wyłącznie charakter publicystyczny i do tej pory niszczyła ustrój Polski.

- Niszczenie porządku konstytucyjno-prawnego dotyka dzisiaj życia naszych obywateli, zwykłych ludzi, którzy nie mogą otrzymać sprawiedliwego wyroku - mówił prezydent.

- Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej; tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości - dodał.

Nawrocki przypomniał obietnice wyborcze. Mówił o "wariactwach"

Karol Nawrocki powiedział także, że jest "uczciwy w wypełnianiu" swoich wcześniejszych deklaracji. W ten sposób przypomniał, że już podczas swojego zaprzysiężenia poruszył temat polskiego sądownictwa.

- Minęły trzy miesiące od moich słów i od przestrzegania sędziów Rzeczpospolitej, żeby nie ulegali wariactwom, które wyprawia pan minister sprawiedliwości. Dzisiaj już to nie są tylko słowa, tylko konkretne decyzje, a więc odsyłamy nominacje sędziowskie - podkreślił.

