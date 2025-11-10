W najnowszym sondażu dla Wirtualnej Polski ankietowani zostali zapytani o to, który z aktorów polskiej sceny politycznej jest ich ulubieńcem. Polacy nie mieli problemu ze wskazaniem swojego lidera - 28 proc. badanych uważa, że najlepszym polskim politykiem jest prezydent Karol Nawrocki.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 14 proc. Polaków. Podium z wynikiem 12 proc. zamyka premier i lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Najnowszy sondaż. Polacy wybrali ulubionych polityków

Choć w niedawnych sondażach partyjnych to Koalicja Obywatelska zwiększała swoją przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją, uczestnicy najnowszego badania, wskazując na swoich ulubionych polityków, częściej wymieniało przedstawicieli partii prawicowych.

Premier i były kandydat na prezydenta łącznie uzyskali 26 proc. poparcia, czyli o 2 pkt. proc. mniej niż wynik Karola Nawrockiego.

Na liście ulubionych polityków Polaków znaleźli się również: lider Konfederacji Krzysztof Bosak (9 proc.), odchodzący marszałek Sejmu Szymon Hołownia (8 proc.), lider partii Razem Adrian Zandberg (8 proc.) oraz senatorka z Lewicy Magdalena Biejat (7 proc.).

Nawrocki liderem, Kaczyński na samym końcu. Zwrot w preferencjach Polaków

Nieco niższy wynik w badaniu uzyskali także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (4 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (4 proc.) oraz jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty (3 proc.).

Ostatnie miejsce na liście najpopularniejszych polityków zajmuje lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Swój głos oddało na niego zaledwie 2 proc. ankietowanych.

Choć przywódca największego ugrupowania opozycyjnego nie może pochwalić się imponującym wynikiem w najnowszym sondażu, ponad dwie trzecie Polaków twierdzi, że po wyborach parlamentarnych w 2027 PiS może ponownie dojść do władzy.

Jak wynika z badania United Surveys by IBRiS, takiego zdania jest 67,5 proc. respondentów. Przeciwną opinię wyraziło 22,2 proc. ankietowanych.

Z kolei najświeższy sondaż CBOS dot. preferencji wyborczych Polaków pokazuje, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się przedterminowo, największą liczbę głosów uzyskałaby Koalicja Obywatelska - 28,8 proc. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość (20,7 proc.), a na trzecim - Konfederacja Wolność i Niepodległość (13,2 proc.).

Mentzen uderza w Kaczyńskiego w ''Politycznym WF-ie'': Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem Polsat News Polsat News