Zawieszenie dotychczasowego prezydenta oraz jego zastępcy jest efektem śledztwa, dotyczącego nieprawidłowości przy przetargach unijnych.

W sprawie zatrzymano czterech urzędników, jednak sąd nie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

W Nowym Sączu (woj. małopolskie) w poniedziałek doszło do oficjalnej zmiany na stanowisku prezydenta. Premier Donald Tusk wskazał na Bożenę Borkowską. Urzędniczka przejmie obowiązki dotychczasowego włodarza miasta.

Wybrany w 2024 roku Lubomir H. został końcem października zawieszony. Podobny los spotkał jego pierwszego zastępcę. To efekt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską. Chodzi o liczne nieprawidłowości przy przetargach na projekty finansowane z unijnych środków.

Nowy Sącz. Bożena Borkowska przejęła obowiązki prezydenta miasta

Premier Tusk wydał odpowiednie zarządzanie, które w poniedziałek przedstawił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

- Z przyjemnością, choć w trudnych okolicznościach, wręczyłem pani wiceprezydent Borkowskiej postanowienie prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, na podstawie którego drugi zastępca prezydenta z dniem 10 listopada przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta Nowego Sącza, w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych prezydenta oraz jego pierwszego zastępcy - przekazał Klęczar.

Wojewoda małopolski tłumaczył, że Nowy Sącz znalazł się "w trudnym okresie". Wyraził nadzieję, iż powołanie Bożeny Borkowskiej "zapewni ciągłość pracy" magistratu.

- Postaram się nie zawieść mieszkańców Nowego Sącza. Najważniejszym dziś dokumentem dla miasta jest budżet na przyszły rok - powiedziała w poniedziałek Borkowska.

Afera w Nowym Sączu. Prezydent został zatrzymany przez CBA

Prezydent Nowego Sącza Lubomir H. i jego zastępca Artur B. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu publicznym w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu" - poinformowała 24 października Prokuratura Europejska.

Dzień wcześniej do nowosądeckiego magistratu weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W sumie w rękach służb znalazło się czterech urzędników.

Po zatrzymaniu włodarze Nowego Sącza składali wyjaśnienia w CBA, a następnie zostali przewiezieni do Katowic. Obecnie przebywają na wolności. Sąd nie zgodził się na ich tymczasowe aresztowanie. Oddalił również zażalenie prokuratury na tę decyzję.

