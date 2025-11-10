Afera w nowosądeckim magistracie. Premier wskazał nowego prezydenta
Postanowieniem Donalda Tuska Bożena Borkowska przejęła obowiązki prezydenta Nowego Sącza. To efekt zawieszenia dotychczasowego włodarza miasta Lubomira H. oraz jego pierwszego zastępcy. Prokuratura Europejska postawiła im zarzuty. Chodzi o nieprawidłowości w wydatkowaniu unijnych środków. - Z przyjemnością, choć w trudnych okolicznościach, wręczyłem pani wiceprezydent Borkowskiej postanowienie premiera - ogłosił w poniedziałek wojewoda małopolski.
W skrócie
- Premier Donald Tusk wyznaczył Bożenę Borkowską na nową prezydent Nowego Sącza po zawieszeniu Lubomira H..
- Zawieszenie dotychczasowego prezydenta oraz jego zastępcy jest efektem śledztwa, dotyczącego nieprawidłowości przy przetargach unijnych.
- W sprawie zatrzymano czterech urzędników, jednak sąd nie zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W Nowym Sączu (woj. małopolskie) w poniedziałek doszło do oficjalnej zmiany na stanowisku prezydenta. Premier Donald Tusk wskazał na Bożenę Borkowską. Urzędniczka przejmie obowiązki dotychczasowego włodarza miasta.
Wybrany w 2024 roku Lubomir H. został końcem października zawieszony. Podobny los spotkał jego pierwszego zastępcę. To efekt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską. Chodzi o liczne nieprawidłowości przy przetargach na projekty finansowane z unijnych środków.
Nowy Sącz. Bożena Borkowska przejęła obowiązki prezydenta miasta
Premier Tusk wydał odpowiednie zarządzanie, które w poniedziałek przedstawił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
- Z przyjemnością, choć w trudnych okolicznościach, wręczyłem pani wiceprezydent Borkowskiej postanowienie prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, na podstawie którego drugi zastępca prezydenta z dniem 10 listopada przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta Nowego Sącza, w okresie zawieszenia w czynnościach służbowych prezydenta oraz jego pierwszego zastępcy - przekazał Klęczar.
Wojewoda małopolski tłumaczył, że Nowy Sącz znalazł się "w trudnym okresie". Wyraził nadzieję, iż powołanie Bożeny Borkowskiej "zapewni ciągłość pracy" magistratu.
- Postaram się nie zawieść mieszkańców Nowego Sącza. Najważniejszym dziś dokumentem dla miasta jest budżet na przyszły rok - powiedziała w poniedziałek Borkowska.
Afera w Nowym Sączu. Prezydent został zatrzymany przez CBA
Prezydent Nowego Sącza Lubomir H. i jego zastępca Artur B. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu publicznym w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu" - poinformowała 24 października Prokuratura Europejska.
Dzień wcześniej do nowosądeckiego magistratu weszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W sumie w rękach służb znalazło się czterech urzędników.
Po zatrzymaniu włodarze Nowego Sącza składali wyjaśnienia w CBA, a następnie zostali przewiezieni do Katowic. Obecnie przebywają na wolności. Sąd nie zgodził się na ich tymczasowe aresztowanie. Oddalił również zażalenie prokuratury na tę decyzję.