"To było nawet zabawne". Donald Tusk o Marszu Niepodległości

W skrócie Donald Tusk odniósł się do Marszu Niepodległości, podkreślając, że uczestnicy za wrogów uznają Zachód i Ukrainę, a nie Rosję.

Podczas marszu pojawiły się antyrządowe i wulgarne hasła wymierzone w premiera.

W wydarzeniu uczestniczył prezydent Karol Nawrocki i politycy opozycji. Policja odnotowała naruszenia prawa związane m.in. z użyciem pirotechniki.

Premier Donald Tusk odniósł się do Marszu Niepodległości, który we wtorek przeszedł ulicami Warszawy.

"To, że na marszu partie posłów Mentzena, Wiplera, Brauna i Fritza wysyłały mnie do Berlina, było nawet zabawne. Mniej zabawne jest to, że dla maszerujących wrogami były Zachód, Unia Europejska i Ukraina, nie Rosja - napisał szef rządu.

Jak dodał, "ponurym żartem jest to, że na ich czele szedł prezydent RP".

Marsz Niepodległości. Wulgarne hasła pod adresem Tuska

Premier nawiązując w czwartek do marszu zwrócił uwagę na hasła, jakie widoczne były podczas pochodu.

Na czele znajdował się duży baner z hasłem tegorocznego marszu: "Jeden naród, silna Polska". W tłumie pojawiły się jednak banery z hasłami antyrządowymi, m.in. "Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina!". Były też wulgarne hasła pod adresem premiera.

Z kolei Młodzież Wszechpolska na portalu X zamieściła film, na którym zamaskowane osoby spaliły flagę Unii Europejskiej z komentarzem: "Tu jest Polska, nie Bruksela".

Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal informował, że według szacunków miasta w marszu wzięło udział około 100 tys. osób. Natomiast organizatorzy na błoniach stadionu Narodowego podawali, że w marszu wzięło udział 300 tys. osób.

Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości. Byli też politycy opozycji

W pochodzie szli także współlider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz.

W wydarzeniu uczestniczył również Sławomir Mentzen, który - jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński - złamał prawo.

Mimo zakazu uczestnicy odpalali race i świece dymne, wśród nich był też poseł Konfederacji. W związku z tym czynem policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu politykowi.

"Sławomir Mentzen złamał prawo". Szef MSWiA o konsekwencjach

- Każdy powinien być równy wobec prawa. Pan Mentzen złamał prawo, był tego świadomy i powinien za to odpowiedzieć - oświadczył szef MSWiA. I dodał: "Jak Mentzenowi nie kłóci się bycie patriotą z łamaniem polskiego prawa, bo dla mnie bycie to jest przestrzeganie prawa".

Kierwiński informował też, że 11 listopada zatrzymano 43 osoby - część z nich za posiadanie narkotyków, część to osoby poszukiwane od miesięcy w związku z innymi przestępstwami.

Przekazał, że policja zabezpieczyła blisko 800 rac, granatów hukowych i innych środków pirotechnicznych oraz kilkanaście noży i maczet. 76 osób zostało już ukaranych mandatami - głównie za używanie pirotechniki lub propagowanie treści niezgodnych z polskim prawem.

- To dopiero początek działań, bo funkcjonariusze analizują teraz nagrania z monitoringu i będą kierować kolejne wnioski wobec osób łamiących prawo - zapowiedział Kierwiński.

