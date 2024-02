"Poważna sytuacja". Radosław Sikorski o śmierci Nawalnego

Sankcje na Rosję po śmierci Nawalnego? Sikorski komentuje

- W imieniu kilku krajów zabrałem głos w sprawie Białorusi , gdzie też mają mieć miejsce fejkowe wybory. Wszyscy pamiętamy, że ostatnie wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Wszyscy pamiętamy, że fala represji w Białorusi nie opada. To są, w proporcji do ludności, gorsze represje niż u nas za stanu wojennego. Przypominam, dzisiaj jest i w Rosji i w Białorusi więcej więźniów politycznych, niż za Leonida Breżniewa w Związku Radzieckim - podkreślił Radosław Sikorski .

Radosław Sikorski alarmuje ws. Ukrainy: Brak postępów, jeżeli chodzi o dostawy amunicji

- To jest pewna nowość sytuacji, bo do tej pory sądziliśmy, że już nie ma żadnych pocisków. Okazuje się, że są nie tylko pociski, ale też zdolności produkcyjne pocisków. To czego brakuje to decyzji o uruchomieniu środków na kupno i produkcję. Niestety tego też nie ma - zaznaczył.