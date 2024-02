Deklaracja wdowy po Nawalnym. "Będę budować wolną Rosję"

Wdowa po Aleksieju Nawalnym: Zabijając go, Putin zabił część mnie

W swojej wiadomości zwróciła się także do obywateli Federacji Rosyjskiej. Zachęcam was, abyście stanęli obok mnie. Proszę was, abyścei dzielili ze mną wściekłość. Wściekłość, gniew, nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić naszą przyszłość - apelowała.