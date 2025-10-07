MarszałekSzymon Hołownia podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu został zapytany o doniesienia o odejściu z partii Polski 2050 jej członków.

- Gdzieś słyszałem, ktoś mi powiedział, że sześciu posłów rozmawia z PSL, podobno rano taki news gruchnął. Chce powiedzieć, że ja też rozmawiałem z PSL w ubiegłym tygodniu, nawet dwa razy - odpowiedział.

Jak dodał, rozmowy prowadził z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Piotrem Zgorzelskim. - Mamy taki plan, bo tam też mają być wiceministrowie, mogę powiedzieć, że Michał Dorożała pójdzie do PSL. Myślę, że nasi koledzy z PSL bardzo się ucieszą. A mówiąc poważnie, większej głupoty w życiu nie słyszałem - zaznaczył.

Szykują się odejścia z Polski 2050? Hołownia: Nie ma takich posłów

- Jeżeli ktoś dzisiaj chce mi powiedzieć, że jacyś posłowie rozglądają się za inną przynależnością, to niech mi poda nazwiska. Nie ma takich posłów - powiedział.

Hołownia podkreślił, że mimo prowadzonych rozmów, nie ma ani jednej osoby, która rozważa odejście z Polski 2050. - Przeciwnie, wszyscy, którzy dziś są w Polsce 2050 kierują energię do środka - mówił.

- Ja się cieszę, że my nie jesteśmy partią zamordystyczną, że u nas nie ma zamordyzmu, że się tupnie nogą i wszyscy co myślą, to myślą, ale powiedzieć muszą co im kazano. U nas udzie rozmawiają, konfrontują ze sobą wizję. U nas zamordyzmu nigdy nie będzie - zapewniał.

Ocenił, że jeśli wewnętrzne dyskusje brane są za "znak rozpadu", to "współczuje i życzy powodzenia". - Nas się rozbić nie da. Jesteśmy zgraną paczką. Po drugie, jeśli ktoś z naszej strony by nam podbierał posłów, to jest to oczywiste, że oznacza to koniec koalicji. Umówiliśmy się z liderami koalicji bardzo dawno temu, że nie podbieramy sobie posłów. To będzie oznaczało kompletny brak zaufania. Nawet jeśli jedna osoba ulegnie takiej pokusie, to będzie sytuacja przekroczenia czerwonej linii - zaznaczył.

Przyszłość Szymona Hołowni i przyszłość partii Polska 2050

Zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu do 13 listopada 2025 r. pozostanie Szymon Hołownia, którego następnie zastąpi współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Zbliżające się zmiany wywołały pytania o przyszłość obecnego marszałka.

Lider Polski 2050 przekazał we wrześniu, że zarówno nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera, jak i nie będzie startował na przewodniczącego partii w styczniowych wyborach wewnętrznych. Powiadomił natomiast, że zamierza ubiegać się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

Na przewodniczącego Polski 2050 zamierza startować Ryszard Petru, takiej ewentualności nie wyklucza też minister klimatu i środowiska oraz wiceszefowa partii Paulina Hennig-Kloska. Natomiast nominowaną przez Radę Krajową Polski2050 na wicepremiera została minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

