Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - zgodnie z obowiązującymi procedurami - uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Armia w porannym komunikacie wskazała, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Działanie wojska to pokłosie wprowadzonego na terenie na terenie całej Ukrainy ogłoszono stan alarmu powietrznego na szeroką skalę. Wojska rosyjskie przeprowadzają połączony atak z użyciem pocisków manewrujących i dronów uderzeniowych. Według pierwszych doniesień, w Kijowie i obwodzie kijowskim, a także w obwodzie iwanofrankowskim, działają systemy obrony przeciwlotniczej.

Rozwiń

Więcej informacji wkrótce.

"Wydarzenia": Miał wyprać 347 milionów złotych. 14 lat więzienia dla Piotra Polaszczyka Polsat News