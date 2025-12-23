Polska poderwała myśliwce. Komunikat wojska po atakach Rosji na Ukrainę
W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - zgodnie z obowiązującymi procedurami - uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Armia w porannym komunikacie wskazała, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Działanie wojska to pokłosie wprowadzonego na terenie na terenie całej Ukrainy ogłoszono stan alarmu powietrznego na szeroką skalę. Wojska rosyjskie przeprowadzają połączony atak z użyciem pocisków manewrujących i dronów uderzeniowych. Według pierwszych doniesień, w Kijowie i obwodzie kijowskim, a także w obwodzie iwanofrankowskim, działają systemy obrony przeciwlotniczej.
Więcej informacji wkrótce.