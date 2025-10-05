W skrócie Większość ankietowanych nie ma zdania na temat przetrwania Polski 2050 po odejściu z funkcji przewodniczącego Szymona Hołowni.

Blisko 30 proc. badanych nie wyobraża sobie dalszego funkcjonowania partii bez obecnego lidera.

Sondaż wykazał zróżnicowane opinie w zależności od płci, wykształcenia, zarobków i wielkości miejsca zamieszkania.

"Czy Pani/Pana zdaniem Polska 2050 jest w stanie przetrwać po tym, jak Szymon Hołownia zapowiedział, że przestanie kierować tą partią?" - takie pytanie zadano ankietowanym w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

"Tak" odpowiedziało 9,3 proc. respondentów. Z kolei 24,6 proc. jest zdania, że "przetrwa, ale dojdzie w niej do rozłamu".

Dalszego trwania Polski 2050 po odejściu Hołowni nie wyobraża sobie 29,1 proc. badanych. Najwięcej, bo 36,9 proc., wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Szczegółowa analiza sondażu SW Research pokazuje, że 24,9 proc. kobiet oraz 33,9 proc. mężczyzn uważa, że partia Polska 2050 nie przetrwa bez przywództwa Szymona Hołowni. Podobnie odpowiadali ankietowani z wyższym wykształceniem (33,1 proc.), zarabiający "na rękę" 5 tys. złotych lub więcej (36,8 proc.) oraz mieszkańcy miast z populacją przekraczającą 500 tys. (32,4 proc.).

W przetrwanie formacji bez wewnętrznych podziałów najbardziej wierzą respondenci z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (15,3 proc.). Stosunkowo wysokie poparcie dla tej odpowiedzi odnotowano również wśród badanych z miast do 20 tys. mieszkańców (12,7 proc.) oraz zarabiających od 3 tys. do 5 tys. złotych "na rękę" (11,8 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30 września-1 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Polska 2050. Szymon Hołownia rezygnuje z przewodzenia partii

Szymon Hołownia dostał się do Sejmu po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku. Startował z okręgu obejmującego województwo podlaskie, gdzie był liderem listy. Zdobył ponad 79 tys. głosów.

Współtworzona przez Hołownię Trzecia Droga ostatecznie zajęła miejsce na podium, osiągając wynik 14,4 proc, co przełożyło się na 65 mandatów. W parlamencie liderowi Polski 2050 przypadła zaszczytna funkcja marszałka Sejmu, którą będzie pełnił do listopada.

27 września Szymon Hołownia zadeklarował, że w styczniu 2026 roku nie chce kandydować na stanowisko przewodniczącego Polski 2050. Na zjeździe krajowym formacja podjęła niedawno decyzję, że rekomenduje Hołownię na funkcję wicemarszałka Sejmu.

Dwa dni później Hołownia potwierdził doniesienia mediów i ogłosił, że złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

