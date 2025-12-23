Rzecznik Putina dosadnie po szczycie. Kreml zabiera głos po negocjacjach
Rozmowy w Miami pomiędzy USA a Rosją w sprawie wojny w Ukrainie nie powinny być uznane za przełomowe - stwierdził Dimitrij Pieskow cytowany przez rosyjskie media. Rzecznik Kremla dodał także, że trwające negocjacje to "proces w toku". Tymczasem Donald Trump przekazał, że między przywódcami Rosji i Ukrainy jest ogromna nienawiść, a obie strony są już zmęczone konfliktem.
W skrócie
Agencja Reutera - powołując się na rosyjskie media - przekazała w nocy z poniedziałku na wtorek, że rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow ocenił, iż rozmowy pomiędzy USA a Rosją w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które odbyły się w weekend w Miami, nie powinny być uznane za przełomowe.
- To proces w toku - powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie, czy rozmowy w Miami można uznać za punkt zwrotny.
Donald Trump: Między Putinem a Zełenskim jest "ogromna nienawiść"
Do prowadzonych negocjacji odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który powiedział w poniedziałek, że między przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, jest "ogromna nienawiść".
Trump dodał także, że w jego ocenie rozmowy w sprawie pokoju przebiegają "w porządku".
- Rozmowy z Ukrainą i Rosją postępują. Między tymi dwoma liderami jest ogromna nienawiść. Między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim. Ogromna nienawiść. Mam nadzieję, że się nam to uda - powiedział Trump, pytany przez media o przebieg rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie.
- Rozmawiamy. Rozmowy przebiegają w porządku - dodał.
Trump wyraził ponadto przekonanie, że obie strony są zmęczone wojną. - Wszyscy są zmęczeni tą wojną. To musi się zakończyć - oznajmił.
Wojna w Ukrainie. Negocjacje w Miami zostały "konstruktywne"
Przypomnijmy, że rozmowach w Miami brał udział wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew, a stronę amerykańską, według mediów, reprezentowali wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dmitrijew ocenił w sobotę rozmowy jako konstruktywne.
Spotkanie w Miami odbyło się krótko po negocjacjach w Berlinie z udziałem Ukrainy oraz Witkoffa i Kushnera, a także po szczycie w stolicy Niemiec, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.
W piątek Witkoff rozmawiał w Miami z ukraińską delegacją z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem.
W czasie rozmów amerykańsko-ukraińskich w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wciąż odmienne są stanowiska obu stron w sprawie podziału terytoriów w przypadku zawarcia pokoju z Rosją. Według źródeł agencji Reutera wysłannicy Trumpa nadal naciskali na oddanie Rosji całego Donbasu.