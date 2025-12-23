W skrócie Dimitrij Pieskow ocenił, że rozmowy pokojowe w Miami między USA a Rosją nie powinny być uznawane za przełomowe.

Donald Trump wskazuje na ogromną nienawiść między przywódcami Rosji i Ukrainy oraz zmęczenie obu stron konfliktem.

Największy spór w trakcie negocjacji pokojowych toczy się wokół m.in. kwestii przynależności Donbasu po zakończeniu wojny.

Agencja Reutera - powołując się na rosyjskie media - przekazała w nocy z poniedziałku na wtorek, że rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow ocenił, iż rozmowy pomiędzy USA a Rosją w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, które odbyły się w weekend w Miami, nie powinny być uznane za przełomowe.

- To proces w toku - powiedział Pieskow, odpowiadając na pytanie, czy rozmowy w Miami można uznać za punkt zwrotny.

Donald Trump: Między Putinem a Zełenskim jest "ogromna nienawiść"

Do prowadzonych negocjacji odniósł się również prezydent USA Donald Trump, który powiedział w poniedziałek, że między przywódcami Rosji i Ukrainy, Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim, jest "ogromna nienawiść".

Trump dodał także, że w jego ocenie rozmowy w sprawie pokoju przebiegają "w porządku".

- Rozmowy z Ukrainą i Rosją postępują. Między tymi dwoma liderami jest ogromna nienawiść. Między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim. Ogromna nienawiść. Mam nadzieję, że się nam to uda - powiedział Trump, pytany przez media o przebieg rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie.

- Rozmawiamy. Rozmowy przebiegają w porządku - dodał.

Trump wyraził ponadto przekonanie, że obie strony są zmęczone wojną. - Wszyscy są zmęczeni tą wojną. To musi się zakończyć - oznajmił.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje w Miami zostały "konstruktywne"

Przypomnijmy, że rozmowach w Miami brał udział wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew, a stronę amerykańską, według mediów, reprezentowali wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dmitrijew ocenił w sobotę rozmowy jako konstruktywne.

Spotkanie w Miami odbyło się krótko po negocjacjach w Berlinie z udziałem Ukrainy oraz Witkoffa i Kushnera, a także po szczycie w stolicy Niemiec, na którym europejscy przywódcy ogłosili, że USA i Europa zobowiązały się do współpracy nad zapewnieniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w razie zakończenia wojny.

W piątek Witkoff rozmawiał w Miami z ukraińską delegacją z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemem Umierowem.

W czasie rozmów amerykańsko-ukraińskich w Berlinie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wciąż odmienne są stanowiska obu stron w sprawie podziału terytoriów w przypadku zawarcia pokoju z Rosją. Według źródeł agencji Reutera wysłannicy Trumpa nadal naciskali na oddanie Rosji całego Donbasu.

