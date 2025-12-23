W skrócie Siły Zbrojne USA przeprowadziły śmiercionośny atak na niewielki statek na wodach międzynarodowych, zabijając jedną osobę podejrzewaną o przemyt narkotyków.

Dowództwo Południowe USA twierdzi, że statek należał do organizacji terrorystycznej, a atak był uzasadniony zwalczaniem przestępczości.

Brak jest jednak konkretnych dowodów potwierdzających te zarzuty, a w ostatnich miesiącach w podobnych akcjach zginęło ponad 100 osób.

"Połączona Grupa Zadaniowa Southern Spear przeprowadziła śmiercionośny atak kinetyczny na statek na wodach międzynarodowych, należący do organizacji terrorystycznej" - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Południowe USA.

Wojsko opublikowało - podobnie jak w poprzednich tego typu przypadkach - krótkie nagranie wideo, rzekomo pokazujące atak z powietrza. Agencja dpa zauważyła, że w kierunku łodzi oddano wiele strzałów, a w większości poprzednie atakowano jednym pociskiem.

USA zaatakowały statek. Podejrzenie przemytu narkotyków

Od września siły zbrojne USA, powołując się na rzekome informacje wywiadowcze, wielokrotnie atakowały łodzie na Karaibach i wschodnim Pacyfiku, twierdząc, że przewożą narkotyki.

Nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych dowodów na poparcie tego twierdzenia. Według doniesień amerykańskich mediów w tych atakach zginęło już ponad 100 osób.

Rząd USA utrzymuje, że jego działania są uzasadnione i konsekwentnie nazywa ofiary handlarzami narkotykami i "terrorystami".

