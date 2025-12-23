Akcja USA na międzynarodowych wodach. "Śmiercionośny atak kinetyczny"

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Jedna osoba nie żyje po ataku Sił Zbrojnych USA na statek na wodach międzynarodowych Oceanu Spokojnego - poinformowało Dowództwo Południowe USA. Do jednostki podejrzanej o przemyt narkotyków oddano liczne strzały. Akcję określono jako "śmiercionośny atak kinetyczny".

Seria trzech ujęć lotniczych przedstawia atak na okręt wojenny na morzu. Środkowy kadr ukazuje płonącą jednostkę, a na pozostałych dwóch widać eksplozje i uszkodzenia spowodowane ostrzałem.
Amerykański atak na statek rzekomo należący do przemytników@Southcom / XTwitter

W skrócie

  • Siły Zbrojne USA przeprowadziły śmiercionośny atak na niewielki statek na wodach międzynarodowych, zabijając jedną osobę podejrzewaną o przemyt narkotyków.
  • Dowództwo Południowe USA twierdzi, że statek należał do organizacji terrorystycznej, a atak był uzasadniony zwalczaniem przestępczości.
  • Brak jest jednak konkretnych dowodów potwierdzających te zarzuty, a w ostatnich miesiącach w podobnych akcjach zginęło ponad 100 osób.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Połączona Grupa Zadaniowa Southern Spear przeprowadziła śmiercionośny atak kinetyczny na statek na wodach międzynarodowych, należący do organizacji terrorystycznej" - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Południowe USA.

Wojsko opublikowało - podobnie jak w poprzednich tego typu przypadkach - krótkie nagranie wideo, rzekomo pokazujące atak z powietrza. Agencja dpa zauważyła, że w kierunku łodzi oddano wiele strzałów, a w większości poprzednie atakowano jednym pociskiem.

Zobacz również:

USA ścigają kolejny wenezuelski tankowiec. Zdj. ilustracyjne
Świat

Wzięli na cel podejrzany tankowiec. Fiasko operacji USA

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    USA zaatakowały statek. Podejrzenie przemytu narkotyków

    Od września siły zbrojne USA, powołując się na rzekome informacje wywiadowcze, wielokrotnie atakowały łodzie na Karaibach i wschodnim Pacyfiku, twierdząc, że przewożą narkotyki.

    Nie przedstawiono jednak żadnych konkretnych dowodów na poparcie tego twierdzenia. Według doniesień amerykańskich mediów w tych atakach zginęło już ponad 100 osób.

    Rząd USA utrzymuje, że jego działania są uzasadnione i konsekwentnie nazywa ofiary handlarzami narkotykami i "terrorystami".

    Zobacz również:

    Rosja opowiedziała się po stronie Wenezueli w konflikcie z USA
    Świat

    Ryzyko nowej wojny. Rosja ostrzega przed "dalekosiężnymi konsekwencjami"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Müller w ''Graffiti'' o Jacku Kurskim i konflikcie w PiS: Nie będę karmił tego pana atencjąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze