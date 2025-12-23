Zima śmiało wraca do Polski. Poczujemy to w wielu miejscach

To koniec spokoju w pogodzie. Do tej pory zima omijała Polskę, jednak we wtorek nadciągnie prosto do naszego kraju. Zrobi się wyraźnie chłodniej, a z pochmurnego nieba spadnie nie tylko deszcz, lecz również deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Po zachodzie słońca kraj opanuje przenikliwy mróz, sięgający kilkunastu stopni Celsjusza.

Silny wiatr wygina parasol przechodnia na ośnieżonym chodniku w centrum miasta, w tle duży, historyczny budynek. W lewym górnym rogu poglądowa mapa pogodowa Polski z zaznaczeniem stref śniegu i deszczu.
We wtorek w wielu miejscach popada deszcz, deszcz ze śniegiem, a z czasem również sam śnieg. W nocy nastanie dwucyfrowy mróz. Zdjęcie w tle ilustracyjneTomasz Pietrzyk/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W poniedziałek zaczęła się kalendarzowa zima i na nadejście adekwatnej pogody nie będziemy musieli długo czekać. Już we wtorek skończy się ciepła i spokojna aura. Do naszego kraju dociera poważne ochłodzenie oraz opady śniegu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy czeka nas dwucyfrowy mróz.

Pogoda na wtorek ze sporą dawką zimy. Będzie chłodno i mokro

Grudzień do tej pory nie zapewnił nam nawet jednego dnia z zimową aurą. Było sucho, spokojnie i ciepło w całym kraju, a w jego wschodniej połowie średnie temperatury były nawet o pięć stopni wyższe niż zwykle. Teraz sytuacja się zmieni.

Pojawi się więcej chmur, choć na północy i w centrum Polski możliwe będą większe przejaśnienia. Lokalnie słabo popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W kolejnych godzinach opady stopniowo zmienią swój charakter i wieczorem możemy się spodziewać głównie opadów samego śniegu.

Mapa pogodowa Europy Środkowo-Wschodniej z zaznaczonymi opadami deszczu i śniegu, izobarami, granicami krajów oraz widocznymi głównymi miastami regionu.
We wtorek będzie nie tylko chłodniej niż dotychczas, lokalnie popada też deszcz ze śniegiem i śniegmateriał zewnętrzny

Początek dnia miejscami na południu może być nieprzyjemny z powodu marznącej mżawki. Lokalnie może ona powodować gołoledź.

Zrobi się wyraźnie chłodniej niż na początku tygodnia. We wtorek termometry pokażą od zera stopni na północnym wschodzie do 2-3 stopni ciepła w reszcie kraju. W rejonie Zatoki Gdańskiej może być około 5 st. C. Wiatr nie obniży temperatury odczuwalnej, ponieważ będzie słaby i umiarkowany.

    Nadciągają dwucyfrowe mrozy. Noc niemal wszędzie na minusie

    Ochłodzenie i opady w wielu miejscach sprawią, że w pogoda w praktycznie całej Polsce będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie w ciągu dnia w trakcie większych przejaśnień lub rozpogodzeń miejscami na zachodzie i północnym zachodzie warunki przejściowo będą obojętne.

    Kolorowa mapa Polski z podziałem na regiony według wpływu warunków biometeorologicznych, oznaczenia kolorystyczne informują o przeważającym niekorzystnym oddziaływaniu zimna, legenda po prawej stronie wyjaśnia oznaczenia symboli i kolorów, ostrzeżenie ...
    W niemal całym kraju czekają nas niekorzystne warunki. Nieco lepiej będzie tylko lokalnie w trakcie przejaśnieńIMGWmateriał zewnętrzny

    Po zachodzie słońca czekają nas siarczyste mrozy. Temperatura spadnie do nawet -12, -9 stopni na północnym wschodzie, około -5 w centrum, a na południowym wschodzie będzie od -2 stopni do zera. Miejscami wciąż może padać śnieg.

