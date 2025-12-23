W poniedziałek zaczęła się kalendarzowa zima i na nadejście adekwatnej pogody nie będziemy musieli długo czekać. Już we wtorek skończy się ciepła i spokojna aura. Do naszego kraju dociera poważne ochłodzenie oraz opady śniegu - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy czeka nas dwucyfrowy mróz.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda na wtorek ze sporą dawką zimy. Będzie chłodno i mokro

Grudzień do tej pory nie zapewnił nam nawet jednego dnia z zimową aurą. Było sucho, spokojnie i ciepło w całym kraju, a w jego wschodniej połowie średnie temperatury były nawet o pięć stopni wyższe niż zwykle. Teraz sytuacja się zmieni.

Pojawi się więcej chmur, choć na północy i w centrum Polski możliwe będą większe przejaśnienia. Lokalnie słabo popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W kolejnych godzinach opady stopniowo zmienią swój charakter i wieczorem możemy się spodziewać głównie opadów samego śniegu.

We wtorek będzie nie tylko chłodniej niż dotychczas, lokalnie popada też deszcz ze śniegiem i śnieg materiał zewnętrzny

Początek dnia miejscami na południu może być nieprzyjemny z powodu marznącej mżawki. Lokalnie może ona powodować gołoledź.

Rozwiń

Zrobi się wyraźnie chłodniej niż na początku tygodnia. We wtorek termometry pokażą od zera stopni na północnym wschodzie do 2-3 stopni ciepła w reszcie kraju. W rejonie Zatoki Gdańskiej może być około 5 st. C. Wiatr nie obniży temperatury odczuwalnej, ponieważ będzie słaby i umiarkowany.

Nadciągają dwucyfrowe mrozy. Noc niemal wszędzie na minusie

Ochłodzenie i opady w wielu miejscach sprawią, że w pogoda w praktycznie całej Polsce będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie w ciągu dnia w trakcie większych przejaśnień lub rozpogodzeń miejscami na zachodzie i północnym zachodzie warunki przejściowo będą obojętne.

W niemal całym kraju czekają nas niekorzystne warunki. Nieco lepiej będzie tylko lokalnie w trakcie przejaśnień IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca czekają nas siarczyste mrozy. Temperatura spadnie do nawet -12, -9 stopni na północnym wschodzie, około -5 w centrum, a na południowym wschodzie będzie od -2 stopni do zera. Miejscami wciąż może padać śnieg.

-----

"Gość Wydarzeń". Szczerba o sprawach Ziobry i Romanowskiego: Co ma wisieć, nie utonie Polsat News