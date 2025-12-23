W skrócie Donald Trump ponownie porusza temat przejęcia Grenlandii przez USA, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa narodowego.

Nowy wysłannik USA ds. Grenlandii, Jeff Landry, został krytykowany przez duńskiego ministra spraw zagranicznych za sugestię włączenia wyspy do USA.

Wypowiedzi Trumpa i działania amerykańskiej administracji prowadzą do napięć dyplomatycznych między USA i Danią.

Temat autonomicznego terytorium zamorskiego należącego do Danii wrócił niedawno za sprawą nowego wysłannika USA ds. Grenlandii. Został nim Jeff Landry, republikański gubernator Luizjany.

- Nie dzwoniłem do niego, on zadzwonił do mnie, jest bardzo proaktywny, to wspaniały facet (...) - poinformował Donald Trump. Dodał, że USA potrzebują Grenlandii ze względu na "ochronę kraju".

- Mają bardzo mało ludności... Nie wiem. Mówi się o Danii. Ale Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, nie mają żadnej ochrony militarnej. Mówi się, że Dania była tam 300 lat temu czy jakoś tak z łodzią, cóż jestem przekonany, że my też tam byliśmy z łodziami - kontynuował prezydent USA.

Trump o Grenlandii: To duża sprawa

- Będziemy więc musieli to wszystko rozwiązać. (...) Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Nie ze względu na minerały. Mamy wiele złóż minerałów i ropy i wszystkiego. Mamy więcej ropy niż jakikolwiek inny kraj na świecie. (...) Jeśli spojrzy się na Grenlandię, wzdłuż wybrzeża są wszędzie rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Musimy ją mieć - oznajmił Trump. - Grenlandia to duża sprawa - podsumował.

Szef duńskiej dyplomacji Lars Lokke Rasmussen zapowiedział w poniedziałek, że MSZ tego kraju wezwie ambasadora USA w związku z mianowaniem przez Trumpa specjalnego wysłannika ds. Grenlandii. Skrytykował również wpis na platformie społecznościowej Landry'ego, który napisał, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA".

W grudniu mija rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa, wówczas jeszcze prezydenta elekta, o konieczności przejęcia wyspy przez USA. Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między USA a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów na Grenlandii.

