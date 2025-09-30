Polska 2050 oficjalnie z kandydaturą na wicepremiera. Zapadła decyzja

W skrócie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została oficjalnie kandydatką Polski 2050 na stanowisko wicepremiera.

Formalną decyzję w tej sprawie podjęła Rada Krajowa ugrupowania po otrzymaniu przez polityk rekomendacji klubu.

Szymon Hołownia otrzymał z kolei rekomendację na stanowisko wicemarszałka Sejmu i zapowiedział, że nie będzie ubiegać się o funkcję wicepremiera ani przewodniczącego partii.

"Wczoraj Klub, dzisiaj Rada Krajowa mówi jasno: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kandydatką na wicepremiera K15X (Koalicji 15 października)" - napisano w komunikacie ugrupowania.

"Do przodu - po rozwój mniejszych miast, asystencję osobistą, rozdział państwa od kościoła, tani prąd z polskich źródeł, uczciwy rynek mieszkaniowy i państwo, które stoi po stronie ludzi, a nie wielkich korporacji i lobbystów" - dodano. Polityk jest obecnie szefową resortu funduszy i polityki regionalnej.

Decyzja o rekomendowaniu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremiera zapadła w poniedziałek wieczorem na posiedzeniu klubu parlamentarnego Polska 2050.

Interia dotarła do wyników tajnego głosowania. Pełczyńska-Nałęcz uzyskała w nim 16 głosów, Paulina Hennig-Klosa - 14, a Żaneta Cwalina-Śliwowska - jeden. Różnica między pierwszym i drugim miejscem była minimalna.

Informacje w tej sprawie potwierdziła Paulina Hennig-Kloska podczas wtorkowej rozmowy w TOK FM. - Potwierdzam, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację klubu - powiedziała.

Zaznaczyła przy tym, że stanowisko wicepremiera to funkcja, której Polska 2050 potrzebuje w rządzie.

- To koordynacja prac ministrów konstytucyjnych, którzy w tym rządzie zasiadają, jest ważna, ale też jest to osoba, która ma większy kontakt z premierem i częściej się z nim widuje np. na przygotowaniach do posiedzenia Rady Ministrów, więc ten mandat jest potrzebny - dodała.

Szymon Hołownia z rekomendacją Polski 2050. Ubiega się o nowe stanowisko

I wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej partii przekazała, że Rada jednogłośnie zarekomendowała Hołownię na pozycję wicemarszałka Sejmu. Hołownia poinformował ponadto, że nie zamierza ubiegać się o funkcję przewodniczącego partii, którą założył. Wybory na szefa Polski 2050 odbędą się w styczniu.

Hołownia zapewnił też, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera, a decyzję o ewentualnym starcie w kolejnych wyborach parlamentarnych podejmie "pewnie" w 2026 roku.

W poniedziałek marszałek Sejmu poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

