Czy udział w Pasterce wystarcza za mszę świętą w Boże Narodzenie? Wytyczne Kościoła

Pasterka nie jest zwykłą Eucharystią. To liturgia przypisana do uroczystości Narodzenia Pańskiego, a więc uczestnictwo w niej wypełnia obowiązek świąteczny. Jej wyjątkowość podkreślają zarówno przepisy Prawa kanonicznego, jak i bogata tradycja, która od IV wieku kształtowała obrzęd w Rzymie i Jerozolimie.

Boże Narodzenie 2025. Pasterka to msza święta o długiej tradycji

Pasterka, czyli msza święta, która sprawowana jest w noc z 24 na 25 grudnia, od wieków stanowi centralny punkt obchodów Bożego Narodzenia w Kościele katolickim.

Tradycyjnie wierni celebrują ją o północy, ale w ostatnich dekadach coraz częściej rozpoczyna się o 22.00, tak by umożliwić udział dzieciom, osobom starszym i rodzinom, dla których późna godzina mogłaby stanowić przeszkodę. Niezależnie od terminu, liturgia ta należy do formularzy Mszy Bożego Narodzenia, co nadaje jej uroczysty charakter i odróżnia ją od zwykłych mszy niedzielnych.

Z historycznego punktu widzenia Pasterka sięga czasów wczesnego chrześcijaństwa. Już w IV wieku w Rzymie odprawiano nocne liturgie w bazylice Santa Maria Maggiore, gdzie wówczas ustawiono pierwszą szopkę nawiązującą do betlejemskiej groty. Od VI wieku utrwaliła się tradycja odprawiania trzech mszy Bożego Narodzenia: nocnej, o świcie i w ciągu dnia.

Ten potrójny ryt liturgiczny ukazywał różne aspekty tajemnicy Wcielenia - narodziny Jezusa w ciemności świata, pierwsze światło poranka oraz pełnię dnia, symbolizującą objawienie Chrystusa całemu stworzeniu.

Istnieje wiele barwnych tradycji związanych z Pasterką. W polskiej kulturze ludowej nocna msza kończy okres postu mięsnego, a po jej zakończeniu rodziny mogą zasiąść do świątecznych stołów, na których pojawiają się wędliny i pieczone mięsa. W niektórych krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, Pasterka była znana jako "Misa del Gallo" - Msza Koguta, ponieważ według legendy to właśnie kogut jako pierwszy ogłosił narodziny Chrystusa. Symbol ten, choć dziś jest mniej znany, przypomina o czujności, nadziei i radości, które są istotą tej wyjątkowej, nocnej celebracji.

Czy Pasterka zwalnia z mszy w Boże Narodzenie?

Uczestnictwo w liturgii Pasterki wypełnia obowiązek uczestnictwa w mszy świętej przypisanej do uroczystości Narodzenia Pańskiego.

Oznacza to, że wierny, który bierze udział w Pasterce, nie jest zobowiązany do ponownego uczestnictwa w Eucharystii w ciągu dnia 25 grudnia. Kościół traktuje tę celebrację jako integralną część święta.

W praktyce duszpasterskiej pojawia się jednak istotne rozróżnienie. Msze sprawowane w ciągu dnia 24 grudnia, często określane mianem "wigilijnych", nie są traktowane jako msze Narodzenia Pańskiego, lecz jako liturgie dnia powszedniego lub niedzielnego, zależnie od kalendarza.

Dopiero Eucharystia odprawiana po zmroku, z użyciem formularza Bożego Narodzenia, spełnia wymogi prawa kanonicznego.

Czym się różni Pasterka od zwykłej niedzielnej mszy?

Pasterka różni się od zwykłej mszy niedzielnej przede wszystkim atmosferą i liturgiczną oprawą. To nocna celebracja, której wyjątkowość podkreślają uroczyste procesje, rozbudowane śpiewy oraz kazania o charakterze bardziej medytacyjnym niż w dni powszednie.

Sama liturgia jest zdecydowanie dłuższa - często przekracza półtorej godziny - co pozwala na głębsze przeżycie duchowe i pełniejsze uczestnictwo w misterium Narodzenia Pańskiego.

Symbolika Pasterki nawiązuje do pasterzy, którzy jako pierwsi przybyli do Betlejem, a nocna pora sprawowania liturgii podkreśla kontrast między ciemnością świata a światłem, które wnosi Chrystus. Drugim wyróżnikiem jest muzyka. Podczas Pasterki rozbrzmiewają kolędy, które nie pojawiają się w zwykłych niedzielnych Eucharystiach.

Różnica dotyczy także czytań liturgicznych. Podczas Pasterki odczytywana jest Ewangelia według św. Łukasza (Łk 2, 1-14), opisująca narodziny Chrystusa i anielskie orędzie skierowane do pasterzy. Boże Narodzenie to wydarzenie przełamujące mrok i przynoszące światu światło zbawienia.

