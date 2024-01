- Koalicja Obywatelska złoży zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej na to bezczelne zachowanie posłanki PiS. Osobiście namawiałem Magdalenę Filiks na co najmniej założenie postępowania cywilnego wobec Agnieszki Wojciechowskej van Heukelom - powiedział w rozmowie z Interią Roman Giertych.