Awantura w Sejmie. Giertych na mównicy, krzyki posłów PiS. "Do więzienia"

Posłowie PiS robili wszystko, by zagłuszyć wystąpienie Romana Giertycha. Uderzali w blaty, krzyczeli, buczeli i skandowali hasła "do więzienia" czy "wolne media". Polityk wybrany z list KO chciał złożyć wniosek przeciwny odroczeniu posiedzenia, o co apelował Mariusz Błaszczak. Wypowiedzieć Giertychowi udało się dopiero po przerwie zarządzonej przez marszałka Hołownię. Chwilę potem większość polityków PiS opuściła salę obrad.