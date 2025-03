W dalszej części wpisu dodała, że "nigdy nie widziała Szejny za kierownicą". "Raz jechaliśmy do niego do okręgu. W umówione miejsce przywiózł go kierowca klubu parlamentarnego. Zanim wsiadł do mojego auta zniknął na kilka minut w toalecie stacji benzynowej" - czytamy we fragmencie opublikowanego postu.