Prezydencja Węgier. Viktor Orban w Kijowie, Moskwie i Pekinie

Od 1 lipca Węgry przejęły półroczną, rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej . Status ten przede wszystkim upoważnia państwo wiodące do przewodniczenia posiedzeniom Rady na wszystkich szczeblach, a także do dbałości o ciągłość prac Wspólnoty.

Początek okresu węgierskiego premier Viktor Orban rozpoczął od ofensywny dyplomatycznej. 2 lipca szef rządu udał się do Ukrainy , gdzie gościł po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny. Krok ten został odebrany pozytywnie w Brukseli m.in. dlatego, że pojawiła się szansa na poprawę napiętych relacji dwustronnych z Kijowem.

Nastroje zmieniły się jednak kilka dni później, ponieważ 5 lipca premier udał się do Moskwy na rozmowy z Władimirem Putinem, z kolei 8 lipca poleciał do Chin, by spotkać się z Xi Jinpingiem - działania te Viktor Orban nazywał "misją pokojową".