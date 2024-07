"Powodem podwyższenia gotowości w amerykańskich bazach w Europie były informacje wywiadu o możliwych próbach sabotażu przez popleczników Rosji " - poinformował we wtorek CNN. Według informacji wywiadu, celem ataków rosyjskich mają być amerykańskie instalacje i żołnierze stacjonujący w Europie. Dokonywać miałyby ich osoby wspierające Moskwę.

Podniesienie alertu bezpieczeństwa w bazach to pierwsza taka sytuacja od lat, choć od pewnego czasu amerykańskie instalacje wojskowe mierzą się z podobnym zagrożeniem. W połowie kwietnia powstrzymano planowane ataki na wojskowe transporty w Bawarii . Zatrzymano wówczas dwóch mężczyzn, którzy starali się udaremnić dostarczenie pomocy Ukrainie .

Podejrzewa się, że przewidywane akty sabotażu mogłyby być zbliżone do tych, jakie w ostatnich tygodniach obserwuje się w Europie. Również Polska mierzy się z atakami sabotażystów - między innymi z pożarami i pobiciami.

Amerykanie nie otrzymali szczegółowych informacji co do tego, jakie konkretne zagrożenie dla baz wojskowych planować może Rosja.

Rosyjskie siły w Polsce. Premier zareagował

Szef MON o aktach sabotażu. "Zagrożenie w całej Europie"

Podczas briefingu w Waszyngtonie do doniesień amerykańskiego wywiadu odniósł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz . Potwierdził, że "to zagrożenie niestety funkcjonuje w całej Europie", a każdego dnia polskie służby działają w koordynacji ze służbami amerykańskimi.

- Z czego to zagrożenie wynika? Z tego, że często do Europy przedostają się osoby, które nie są w żaden sposób migrantami, tylko terrorystami. Trzeba zapobiegać takim wyzwaniom i współpracujemy cały czas ze służbami sojuszniczymi, przeciwdziałamy tym aktom. Oczywiście jest to wielkie wyzwanie operacyjne - podkreślił szef MON.