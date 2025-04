Okres Wielkiego Postu wiąże się z modlitwą, postem i jałmużną, które mają pomóc wiernym oczyścić serce i zbliżyć się do Boga. To czas nawrócenia, refleksji nad własnym życiem oraz przygotowania do najważniejszego wydarzenia w chrześcijaństwie. To także moment szczególnego rozważania Męki Pańskiej, co podkreślają nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali.