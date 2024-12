Areszt dla Marcina Romanowskiego. Zbigniew Ziobro ocenił: Polityczna zemsta

"Ale tego można było się po nich spodziewać - przecież ani polityczni zleceniodawcy, ani sprawcy, którzy wcześniej nielegalnie pozbawili go wolności, nie ponieśli konsekwencji, choć bezwzględnie nakazuje to art. 189 Kodeksu karnego. To już wczoraj media podawały informacje, że decyzja o areszcie zapadła 'na samej górze'. Teraz chcą b. ministrowi zakneblować usta, by nie mógł ich krytykować. To czysta polityczna zemsta a nie sprawiedliwy proces" - ocenił były minister sprawiedliwości.