Bomba z opóźnionym zapłonem - podłożona przez Jeana-Marie Le Pena w 2004 r. - eksplodowała w poniedziałek 31 marca w paryskim sądzie, niszcząc polityczne ambicje jego córki, Marine Le Pen, i wywołując polityczne trzęsienie ziemi.

Przedłużając i systematyzując proceder niewłaściwego wykorzystywania pieniędzy europejskich podatników w celu utrzymania przy życiu Frontu Narodowego (FN; od 2018 r. Zjednoczenie Narodowe; RN) bez marginesu finansowego, celem przysporzenia korzyści kilku bliskim współpracownikom, Marine Le Pen w końcu doprowadziła do własnego upadku.

Marine Le Pen winna. Francuski sąd zdecydował

31 marca sąd uznał ją za winną "defraudacji środków publicznych" i skazał na karę zbliżoną do tej, o którą wnioskowała prokuratura: czterech lat więzienia, w tym dwóch w zawieszeniu. Orzekł również pięcioletni zakaz ubiegania się przez nią o stanowiska publiczne, który będzie egzekwowany natychmiast.

Wykorzystanie przez FN europejskich asystentów parlamentarnych miało na celu wsparcie marszu skrajnie prawicowej partii ku władzy. To właśnie ten system, rozpracowywany przez lata i finalnie osądzony, utracił impet w chwili, gdy Pałac Elizejski wydawał się w zasięgu jej ręki - czyli pod koniec procesu normalizacji partii, jej politycznego dziecka.

Nie było w Piątej Republice podobnego przypadku.

W 2004 roku były premier (1995-1997) Alain Juppé okazał się niezdolny do stworzenia alternatywy wobec Nicolasa Sarkozy'ego, po aferze z fikcyjnymi posadami w paryskim ratuszu.

Gdy w 2011 roku były dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Dominique Strauss-Kahn, został zamieszany w skandal związany z nowojorskim hotelem Sofitel, poddano go moralnemu - a nie prawnemu - impeachmentowi. Podobnie było w 2017 r., w przypadku byłego premiera (2007-2012) François Fillona, powstrzymanego przez skandal związany z fikcyjnym zatrudnieniem. Wyrok zapadł przy urnach wyborczych - został potępiony.

Marine Le Pen liczy na apelację. W tle wybory prezydenckie

Tymczasem Marine Le Pen nie chce zaakceptować podobnego losu. Zmuszona do ubiegania się o przyspieszenie młynów sprawiedliwości - które sama spowolniała - skrajnie prawicowa liderka liczy, że rozprawa apelacyjna odbędzie się do końca 2026 r.

Ma nadzieję, że sąd zrezygnuje wówczas z wykonania wyroku, a nawet ze wspomnianego zakazu ubiegania się o funkcje publiczne. Marine Le Pen przyznaje, że dopięcie swego nie będzie łatwe - niczym znalezienie dziury w uśmiechu systemu sprawiedliwości. Jak na razie nie bierze jednak pod uwagę, że w nadchodzących wyborach prezydenckich w 2027 roku RN reprezentowałby Jordan Bardella.

Marine Le Pen nie przewiduje dla siebie takiej kary - co było do przewidzenia. Gdy prezes sądu - po godzinie i 45 minutach od odczytania decyzji - potwierdził orzeknięcie egzekwowalnego natychmiast zakazu ubiegania się przez nią o stanowiska publiczne, przywódczyni RN opuściła gmach sądu w asyście strażników. Następnie udała się prosto do siedziby partii, gdzie miała spotkać się w cztery oczy z Jordanem Bardellą. Nie znając nawet długości wyroku.

Skrajnie prawicowa liderka w przeszłości domagała się wobec przestępców politycznych nawet dożywotniego pozbawienia biernych praw wyborczych. Finalnie zadowoliła się jednak potępieniem niedbałego wymiaru sprawiedliwości, proponując mnogość alternatyw dla więzienia, z których skorzystałaby, gdyby jej wyrok został utrzymany.

Niespodziewane wsparcie i protest, którego nie było

Zgodnie z dobrze już naoliwionym mechanizmem, liczba potępień wyroku w mediach społecznościowych spadła, a te, które się pojawiły, pochodziły głównie od krytyków praworządności. Wśród nich mamy m.in. Kreml, multimiliardera Elona Muska i prezydenta USA Donalda Trumpa, byłego skrajnie prawicowego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro oraz europejskich sojuszników RN, jak choćby premiera Węgier Viktora Orbana.

We Francji Le Pen zdobyła natomiast wsparcie ze strony przeciwników politycznych. Chodzi o liderów partii Francja Nieujarzmiona Jeana-Luca Mélenchona i Republikanów - Laurenta Wauquieza.

Wsparcie oponentów pojawiło się szybciej niż ze strony jej własnej partii. RN wydawał się wyraźnie zaskoczony decyzją, której sama Marine Le Pen nie potrafiła sobie do końca uzmysłowić, skupiając się na zaprzeczeniu, które - być może - uznała za dobrą strategię obrony.

W listopadzie 2024 r. zarówno otoczenie Marine Le Pen, jak i RN nie przewidywały tak poważnych konsekwencji. Efekt był taki, że na feralny poniedziałek nie zaplanowano ani riposty w mediach, ani wystąpień online. Partia - na własne szczęście wspierana przez wielu komentatorów w kanałach informacyjnych - milczała przez wiele godzin, co dało jej czas na przygotowanie kakofonicznej odpowiedzi.

W odezwie do członków ugrupowania Jordan Bardella wezwał do "ludowej i pokojowej mobilizacji" - co było sygnałem do protestu, jednak rzecznicy RN nie podjęli tematu. Poseł z okręgu Sommy, Jean-Philippe Tanguy, w świetle kamer ostro skrytykował "system" uniemożliwiający jego kandydatce start w wyścigu o Pałac Elizejski, natomiast sama Marine Le Pen, w wieczorem w programie TF1, próbowała zdyskredytować decyzję sądu.

Podobny "brak przygotowania" dał się we znaki samym oskarżonym, którym w trakcie rozprawy również przeszkodziła przytłaczająca liczba argumentów. Sąd nie docenił bowiem strategii obrony przyjętej przez prawników Marine Le Pen, która polegała na sprowadzeniu rozprawy do prostej różnicy w interpretacji roli asystenta parlamentarnego.

Jak stwierdzono w wyroku, "rzekoma bezkarność" i "lekceważenie oczywistej prawdy" doprowadziły wymiar sprawiedliwości do przekonania, że "ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa" było realne - stąd natychmiastowy charakter wspomnianego zakazu.

- Jeżeli wystarczy, że oskarżony sam się broni, aby od razu uznać go za potencjalnego recydywistę, to (...) powiedzmy wprost, że poza przyznaniem się do winy nie ma innego rozwiązania. To surrealistyczne - protestował w telewizji BFM prawnik Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut.

Marine Le Pen na skraju politycznego życia

Marine Le Pen i jej otoczenie najwyraźniej dotarli do kresu możliwości logicznego przeciągania wykonania wyroku w tej sprawie - co sąd szczegółowo opisał w swoim 152-stronicowym orzeczeniu. Sprawa zaczęła się bowiem jeszcze podczas kampanii prezydenckiej w 2017 r., a oskarżona została w czasie wyborów w 2022 r.

Otoczenie Le Pen i sama polityczka liczą, że dzięki apelacji, a następnie kasacji, będzie mogła wystartować w swoim trzecim wyścigu prezydenckim. Pytanie, czy już sam fakt odwołania pozwoli jej na start?

To scenariusz, którego sąd wyraźnie chce uniknąć w interesie "skuteczności wyroków": wybór kandydata skazanego w pierwszej instancji za defraudację jest określany jako "poważne zakłócenie demokratycznego porządku publicznego", a "prawo do odwołania" nie może być "prawem nabytym z powodu opieszałości wymiaru sprawiedliwości".

W przeszłości poprzez kolejne manewry prawne Marine Le Pen zapewniła sobie prawo do kilku dodatkowych lat politycznego życia, a w szczególności do kandydowania na prezydenta Francji w 2022 r. Tym samym zachęciła jednak wymiar sprawiedliwości do zapewnienia, że wyrok zostanie wykonany tak szybko, jak coraz częściej ma miejsce w przypadku przestępstw finansowych i politycznych.

Kto po Le Pen? Bardella "atutem niekoniecznym"

Tym, którzy wyobrażali sobie koniec politycznej kariery Marine Le Pen, trzykrotna kandydatka na prezydenta sprzeciwiła się o godz. 20, na antenie TF1: zaciśniętą szczęką, gniewną maską i swoistą tyradą, wiążącą jej los z losem jej wyborców. Podszywając się pod strażniczkę "rządów prawa" i krytykując decyzję sądu, z przekonaniem odrzuciła możliwość namaszczenia swojego następcy.

Plan, który wszyscy w partii przedstawiali jako "plan B", został obalony jednym zdaniem: - Jordan Bardella jest potężnym atutem w obronie ruchu, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli z niego skorzystać wcześniej, niż będzie to konieczne.

Dla skrajnie prawicowej partii oznacza to ryzyko. Wszystko wskazuje na to, że jej liderka będzie nadal zaprzeczać decyzji wymiaru sprawiedliwości, aż do nadchodzących wyborów prezydenckich.

Im dłużej będzie to kontynuowane, tym trudniej będzie wyborcom wyobrazić sobie, że niedoświadczony 31-latek mógłby stanąć na czele Francji w 2027 r. - biorąc pod uwagę, że jego kandydatura wyniknie zaledwie sześć miesięcy przed wyborami, a prezes RN nie miał żadnej realnej okazji, aby się do niej przygotować.

Niejasności związane z tym, kto będzie reprezentował partię w przyszłych wyborach prezydenckich, wystawią na ciężką próbę porozumienie między byłą przewodniczącą a jej następcą - tym bardziej, że nie łączyło ich ani zaufanie, ani identyczna wizja polityczna.

Do tych potencjalnych napięć dojdzie jeszcze kwestia zarządzania finansami RN, iskrząca dzięki 13 milionom euro (ponad 54 mln zł - red.) corocznych dotacji publicznych, z których obecnie korzysta.

Nowy początek nad Sekwaną. Możliwy sojusz dwóch sił

Na mocy postanowienia RN ma zwrócić Parlamentowi Europejskiemu kwotę 3,2 mln euro (ponad 13 mln zł - red.). Zostanie także ukarane grzywną w wysokości dwóch milionów euro. Do tego należy dodać jeszcze odszkodowania finansowe, do których zapłaty zobowiązano każdego spośród współoskarżonych. Marine Le Pen zapewniała, że zostaną one wypłacone przez partię: ponad 7 milionów euro.

Fala uderzeniowa rozprzestrzenia się jednak daleko poza Zjednoczenie Narodowe. Zniknięcie Marine Le Pen z prezydenckiej układanki mogłoby zupełnie zmienić sytuację na prawej stronie. Dlaczego? Ponieważ stanowiła ona najsolidniejszą barierę przeciwko sojuszowi prawicy ze skrajną prawicą. Ponieważ ona i Eric Zemmour wzajemnie się nienawidzili, podczas gdy Jordan Bardella i Sarah Knafo pozostawali w lepszych stosunkach. Ponieważ Marion Maréchal (europosłanka z RN, wnuczka Jeana-Marie Le Pena - red.) nie wykluczyła możliwości, aby członek rodziny Le Pen kandydował w wyborach prezydenckich (w przeciwnym razie byłaby to ich pierwsza nieobecność w tych wyborach od 1981 r.). I ponieważ republikańska prawica może uznać Jordana Bardellę za mniej groźnego rywala, a nawet potencjalnego partnera.

Swoją decyzją paryski sąd mógł zasygnalizować początek reorganizacji francuskiej sceny politycznej. Jean-Marie Le Pen, prekursor sprzeniewierzenia europejskich pieniędzy, po raz ostatni przypomniał o swoim politycznym gambicie.

---

Artykuł przetłumaczony z "Le Monde". Autor: Clément Guillou

Tłumaczenie: Nina Nowakowska

Tytuł, śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji

---

---

