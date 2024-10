Koalicja rządowa nie ma wątpliwości: Marcin Romanowski nie kwestionuje postępowania prokuratury, skoro staje przed obliczem śledczych. - Wszystko inne jest grą z jego strony. Robi dobrą minę do złej gry, ma świadomość zarzutów wagi ciężkiej i ich konsekwencji. Brak ponownego stawiennictwa, doprowadziłby w konsekwencji do jego zatrzymania - powiedział Interii Michał Szczerba .

Michał Wójcik, kolega Romanowskiego z klubu PiS i ław poselskich, jest zdania, że prokuratura mogła złamać przepisy. - Jeśli postawiono ten sam zarzut, naruszono Kodeks postępowania karnego. Tego nie wolno robić, bo to negatywna przesłanka procesowa i postępowanie powinno być umorzone - tłumaczy poseł. - Jeśli zmodyfikowano zarzut, jest to niedopuszczalne, bo musiałoby być przewidziane we wniosku złożonym do polskiego parlamentu. Nie wolno wykraczać poza zakres wniosku - uważa były wiceminister sprawiedliwości.