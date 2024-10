Wniosek o areszt dla Romanowskiego. "Kompletne nieporozumienie"

Sprawa Marcina Romanowskiego. Pełnomocnik byłego ministra komentuje

- Prokurator powiedział, że groźba surowej kary ma uzasadniać podejmowanie działań destabilizujących i że jest to samodzielna przesłanka stosowania tymczasowego aresztowania. Innymi słowy, nawet jak nie uzna się obawy matactwa, to Romanowski powinien być w areszcie bo mógłby utrudniać postępowanie - stwierdził Lewandowski.

Bartosz Lewandowski powołał się na Adama Bodnara

- W czwartek zostaną wysłane pisma do marszałka Sejmu Szymona Hołowni , jak również przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczące rażącego przekroczenia uchwał obu organów, dotyczących zgody na pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Marcina Romanowskiego - zapowiedział obrońca.

Według Lewandowskiego prokuratura "przykleiła sobie dodatkowy zarzut usiłowania przywłaszczenia jakiegoś mienia na kwotę ponad 30 mln zł i twierdzi, że są to te same zarzuty". - To nie są te same zarzuty. Mój klient nie był beneficjentem nawet złotówki z Fundusz Sprawiedliwości - mówił.