Timothy Haugh, który jest również szefem U.S. Cyber Command, został zwolniony wraz ze swoją zastępczynią w NSA, Wendy Noble - podała gazeta.

Według dziennika Noble została przeniesiona do pracy w biurze podsekretarza obrony Pentagonu ds. wywiadu. NSA jest częścią Departamentu Obrony USA.

Zastępca U.S. Cyber Command William Hartmann został mianowany pełniącym obowiązki dyrektora NSA, a Sheila Thomas, która była dyrektorem wykonawczym w NSA, została mianowana pełniącą obowiązki zastępcy.

"To zdumiewające, że prezydent Trump zwolnił bezpartyjnego, doświadczonego lidera NSA, jednocześnie nie pociągając żadnego członka swojego zespołu do odpowiedzialności za wyciek tajnych informacji w komercyjnej aplikacji do przesyłania wiadomości - nawet jeśli najwyraźniej przyjmuje wskazówki dotyczące bezpieczeństwa narodowego od zdyskredytowanego teoretyka spiskowego w Gabinecie Owalnym” - napisał Warner w poście na X.