"Postępowanie to zostało dołączone do śledztwa dot. nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z ww. funduszu, prowadzonego przez zespół w PK" - przekazano w komunikacie.

Pegasus. Prokuratura Krajowa ponownie wszczęła śledztwo

W ubiegły piątek PK informowała, że Prokurator Generalny wyznaczył Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie do prowadzenia wszystkich postępowań dotyczących zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości wykorzystania oprogramowania Pegasus.

Minister sprawiedliwości pytany o to, czy zna listę nazwisk osób, które były inwigilowane Pegasusem, stwierdził, że "zna skalę". - Jest znacząco większa, niż to, co wiemy do tej pory - przekazał, nadmieniając, że lista osób, wobec których użyto Pegasusa, jest w dyspozycji ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.