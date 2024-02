Podsłuchiwanie Pegasusem. Bodnar: Lista jest szokująco długa

Adam Bodnar pytany o to, czy zna listę nazwisk osób, które były inwigilowane Pegasusem, stwierdził, że "zna skalę". - Jest znacząco większa, niż to, co wiemy do tej pory - przekazał, nadmieniając, że lista osób, wobec których użyto Pegasusa, jest w dyspozycji ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.