Jak wynika z komunikatu opublikowanego w mediach społecznościowych resortu, podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie od najbliższego poniedziałku 18 grudnia "zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji".

"Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" - przekazał rzecznik MON Janusz Sejmej.

Cezary Tomaczyk: To historyczny moment. "Przywrócimy ważność raportu Millera"

- To koniec kłamstw w imieniu państwa polskiego i koniec wydatkowania setek milionów złotych na działalność, która nie ma nic wspólnego z wyjaśnianiem katastrofy, a ma wiele wspólnego z polityką - oświadczył na specjalnej konferencji prasowej wiceminister Tomczyk i dodał, że to "historyczny moment".

- Kończy się czas bezkarności i traktowania publicznego grosza jak swoją własność - oświadczył Tomczyk. Pytany o to, jaki będzie skład specjalnego zespołu wyjaśniającego działalność podkomisji, wiceminister powiedział, że będą to "najlepsi polscy specjaliści do tego typu spraw".