Posłowie PiS odwiedzili ministerstwa. "Nie znaleźliśmy śladów"

Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził, że rząd nie dąży do realizacji swoich obietnic. - Rozumiemy, że sto dni to okres, kiedy można zacząć pracę nad realizacją tych projektów i chcieliśmy to sprawdzić. (...) Państwo posłowie stojący na scenie to zaledwie część naszej drużyny, która wczoraj odwiedziła wszystkie ministerstwa - mówił poseł PiS. - Nie znaleźliśmy śladów, by ten rząd przygotowywał się realnie do realizacji obietnic - stwierdził Sasin.