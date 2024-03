Jeden z podsumowujących ten czas wpisów opublikowała europosłanka Suwerennej Polski Beata Kempa . Jak stwierdziła, w piątek mija 100 dni rządów "króla Europy" , a politycy jej ugrupowania ostrzegali przed głosowaniem 15 października, by nie wierzyć w słowa obecnego premiera.

- Po 100 dniach wiemy, że nie ma obniżenia składki zdrowotnej, wyższej kwoty wolnej od podatku, skrócenia kolejek do lekarzy - wyliczała.

Donald Tusk i 100 dni jego rządu. Beata Kempa uderza w premiera

Zdaniem Kempy "wszyscy dziś są oburzeni" , ponieważ minister zdrowia Izabela Leszczyna obiecała, że po dojściu obecnego obozu do władzy "problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki" , jednak tak się nie stało.

- Jedyne co wyszło, to to, że nic nie wyszło. Ale ten, kto słuchał przed wyborami uważnie, nie jest wcale zdziwiony - oceniła europosłanka.