PiS połączyło się z Suwerenną Polską. Jarosław Kaczyński ogłosił

Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze pierwotnie odbyć się miał pod koniec września, ale partia Jarosława Kaczyńskiego przełożyła go na 12 października, tłumacząc to trudną sytuacją po powodzi w Polsce .

Najbardziej oczekiwanym punktem tego kongresu było spodziewane zjednoczenie PiS i Suwerennej Polski , co, zgodnie z przewidywaniami, nastąpiło. Od teraz partie tworzą jeden twór polityczny.

Konsolidacja Prawa i Sprawiedliwości z Suwerenną Polską

W pierwszym punkcie ugrupowanie zobowiązało się do napisania nowej konstytucji , która "przywróci ład ustrojowy w Polsce".

W punkcie drugim - do asertywnej polityki wobec Unii Europejskiej ,a w przypadku wychodzenia poza prawo i traktaty do obrony polskiej suwerenności.

Punkt trzeci deklaracji dotyczył ewentualności przyjęcia w UE nowej wersji traktatu, co zobowiązałoby partię do organizacji ogólnopolskiego referendum i aktywnej kampanii przeciwko jego wdrożeniu w Polsce.

W punkcie czwartym zobowiązano się do kontynuacji programów społecznych, zaś w piątym do odrzucenia Zielonego Ładu. Punkt szósty to już zamiar "przywrócenia pełnej wolności w Polsce", w szczególności wolności słowa, wyboru samochodu, mieszkania czy źródeł ogrzewania.