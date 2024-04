Z rządu do Brukseli. Pojawiają się kolejne nazwiska kandydatów do PE

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, europoseł Adam Jarubas, wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski oraz wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski znaleźli się na listach Trzeciej Drogi z ramienia PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Staramy się wystawić najmocniejsze nazwiska, by zmobilizować wyborców do pójścia na wybory - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.