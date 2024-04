Media: Lewica odkrywa karty. Miejsca na listach rozdane

Marek Belka, Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus czy Anna Maria Żukowska - to niektóre z "jedynek" Lewicy na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Wspólne zestawienia formacji lewicowych we wszystkich okręgach pojawiły się w piątek.