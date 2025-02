W "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsatu i Polsatu News Bogdan Rymanowski dopytywał o szczegóły spotkania w Pałacu Prezydenckim . Nawiązał do wpisów Tuska i Błaszczaka, którzy zasygnalizowali spór między sobą, dotyczący sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski.

- Zawsze są jakieś dyskusje polityczne, mamy wiele wewnętrznych problemów politycznych w Polsce , wiele różnych pretensji. Przy każdej okazji padają. Ale w fundamentalnych sprawach brzmiał jeden komunikat: rządy Zjednoczonej Prawicy rozpoczęły pewną politykę w zakresie bezpieczeństwa, to jest potężna modernizacja polskiej armii, która jest cały czas realizowana (...), jest kontynuacja - oświadczył Duda.

RBN. Andrzej Duda o rozmowach z Donaldem Tuskiem

- Odbyło się ważne spotkanie, na którym wymieniliśmy z prezydentem najważniejsze sprawy. Omówiliśmy, jeśli chodzi o współpracę, bezpieczeństwo Polski. Usłyszałem po raz kolejny zapewnienie, że my jako jeden z najbardziej wiarygodnych sojuszników w Europie (...), jesteśmy takim trzpieniem sojuszniczym , jeżeli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Duda.

Prezydent Polski zaznaczył, że ma zaufanie do Trumpa. - Jest dla mnie wiarygodnym partnerem, politykiem dużej klasy, dużego formatu, który może pracuje w polityce w sposób niestandardowy, jest po prostu biznesmenem, może zachowuje się w sposób nietypowy, zwłaszcza dla polityków europejskich, mówi kawa na ławę, co myśli i co chce uzyskać - podkreślił dalej.