Spotkanie Duda - Trump. Koalicja rządząca krytycznie

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz odniósł się do momentu, gdy Trump poprosił Dudę o powstanie, pisząc ironicznie na X: "Prezydent dużego kraju. Polski. Leci przez ocean. Wstań, pokaż się". "Dobrze, że ten wstyd się zaraz skończy" - stwierdził Tomasz Trela z Lewicy podczas transmisji z konferencji. Roman Giertych z KO nawiązał z kolei do długości spotkania, które potrwało znacznie krócej, niż przewidywano. "No, Andrzej, ty to jednak jesteś szybki Bill. Trzy minuty i sprawiedliwy pokój dla Ukrainy załatwiony" - napisał w mediach społecznościowych.