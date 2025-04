Katastrofa smoleńska. "Bardzo wiele nieprawdziwych informacji" do rosyjskich biegłych

We wcześniejszej rozmowie z PAP prok. Schwartz przekazał, że śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej może zakończyć się jeszcze w tym roku. Ważnym jego etapem będzie przetłumaczenie materiałów pozyskanych od międzynarodowych biegłych.

- We wrześniu 2024 r. wpłynęła do nas opinia międzynarodowego zespołu biegłych , bardzo obszerna, zawierająca materiały w formie papierowej, jak i elektronicznej - przypomniał prokurator.

- Jeśli uznamy, że nie będzie konieczności uzupełnienia opinii, to obecnie zakładamy, że uda się nam zakończyć śledztwo do końca tego roku. Takie jest nasze założenie, którego cały czas się trzymamy - zaznaczył.

- Początkowo tłumacze zakładali, że uda im się przełożyć tę opinię do końca marca. W marcu wpłynął jednak wniosek o przedłużenie terminu o dwa miesiące, do końca maja, i prokuratura wyraziła na to zgodę - poinformował Schwartz.