Andrzej Duda po spotkaniu w USA. "Donald Trump ma odwiedzić Polskę"

Umacnianie obecności armii amerykańskiej w Polsce

Andrzej Duda przypomniał, że wcześniej doszło do jego spotkania z prezydentem Trumpem. - To było dla mnie najważniejszym punktem. Chciałem porozmawiać o tych sprawach, które dzisiaj są ważne przede wszystkim dla Polski, dla moich rodaków i dla mnie jako prezydenta RP, czyli o bezpieczeństwie - przekazał.

- Z satysfakcją przyjąłem to, że Donald Trump de facto potwierdził to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli że przewiduje umacnianie obecności armii amerykańskiej jeżeli chodzi o Polskę - dodał.

Duda: Trump powiedział, że wojna w Ukrainie musi się zakończyć

Prezydent przekazał, że według Trumpa jedynym sposobem zakończenia wojny jest rozmawianie z prezydentem Rosji. - Powiedział, że musi prowadzić negocjacje , bo to jest jedyna droga do tego, żeby wojna się zakończyła - przekazał.

Duda: Donald Trump powiedział, że odwiedzi Polskę

Andrzej Duda przekazał także, że zaprosił prezydenta Trumpa do Polski. - Powiedział, że odwiedzi Polskę. Jest kwestią techniczną do ustalenia, w którym to będzie momencie, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze Szczytem Trójmorza, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze zbliżającym się Szczytem NATO w Hadze - poinformował.