Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda: Dzieje się bardzo dużo w kwestii bezpieczeństwa

Prezydent apeluje do rządu. "Nie służy to dobremu funkcjonowaniu Rzeczpospolitej"

Zdaniem prezydenta zaprzeczyłoby to idei współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i dobrej współpracy. - Jeżeli mamy to czynić, to powinniśmy to robić nie tylko w ramach RBN, ale i na co dzień - powiedział prezydent.