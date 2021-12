Olaf Scholz w Warszawie. Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim

- Bardzo doceniam fakt, że Polska jest jednym z pierwszych państw, które odwiedził pan po objęciu urzędu. To jest sygnał, że będzie pan chciał jak najbliżej współpracować z nami przy realizacji wspólnych projektów oraz mierzeniu się z wyzwaniami, które są przed nami - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Jak podkreślił, wśród tematów rozmów z kanclerzem Scholzem znalazła się kwestia bezpieczeństwa granicy polsko-białoruskiej, która jest granicą UE i NATO. - Przedstawiłem panu kanclerzowi zmieniającą się taktykę reżimu Łukaszenki wobec tego sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego, używania żywych ludzi jako tarcz, jako broni, bo przecież co noc mamy ataki, próby przejścia przez granice. Granica musi być szczelna, aby UE mogła się bronić sama, decydować o swoim przyszłym losie - dodał.



Morawiecki powiedział również, że rozmawiał z kanclerzem Niemiec na temat potencjalnych sankcji na reżim Łukaszenki.



- Rozmawialiśmy również o Ukrainie. To nasz bezpośredni sąsiad, który w wyniku połączenia gazowego jest w trudniejszej sytuacji. Polska, Słowacja i kraje wschodniej Europy również są w trudnej sytuacji i mogą podlegać szantażom energetycznym. Dlatego budujemy gazociąg bałtycki, uniezależniamy się od Rosji, ale Ukraina jest w całości uzależniona. Bardzo byśmy nie chcieli, żeby Ukraina podlegała szantażowi ze strony Rosji, bo będzie to oznaczać destabilizację na wschodniej flance NATO i UE - mówił Morawiecki.



- Zwróciłem uwagę na to, jakimi ryzykami obarczone jest otwarcie Nord Stream 2 i jak mocno spełnia się ten nasz scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy - dodał.



Olaf Scholz: Demokracja została wywalczona przez obywateli tego kraju

- Cieszę się bardzo, że mogę być tutaj w Polsce i cieszę się, że zostałem tak serdecznie przyjęty, w taki dzień, w trzecią niedzielę Adwentu. Cieszę się, że mogę to powiedzieć również w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Cieszę się, że 40 lat po tym możemy się spotkać tutaj, jako przedstawiciele demokratycznych krajów, zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej. Demokracja ta została wywalczona przez obywateli tego kraju - mówił Olaf Scholz.



Kanclerz Niemiec przyznał, że "równie ważne było dla niego złożenie wizyty w Polsce w pierwszym tygodniu urzędowania".



Olaf Scholz. Nowy kanclerz Niemiec

Bundestag wybrał Olafa Scholza w środę na nowego kanclerza Niemiec. Wkrótce potem Scholz odebrał nominację z rąk prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Po powrocie z prezydenckiego pałacu Bellevue kanclerz złożył przysięgę w Bundestagu.

W piątek nowy kanclerz Niemiec spotkał się z prezydentem Francji oraz złożył wizytę w Brukseli.



Olaf Scholz - 63-letni polityk socjaldemokratycznej partii SPD zastąpił na stanowisku kanclerza Niemiec Angelę Merkel, która rządziła przez 16 lat i podjęła decyzję, aby nie startować we wrześniowych wyborach. Merkel jest pierwszym kanclerzem Niemiec, który nie przegrał wyborów ani nie został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska, lecz ustąpił z niego dobrowolnie.

Scholz jest czwartym kanclerzem z ramienia SPD w historii Republiki Federalnej - po Willym Brandcie (1969-1974), Helmucie Schmidcie (1974-1982) i Gerhardzie Schroederze (1998-2005). Z CDU wywodzili się kanclerze: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger i Helmut Kohl, a ostatnio kanclerz Merkel.