Niedawno mogliśmy się cieszyć niemal letnią aurą. Było bardzo słonecznie i ciepło: temperatura zbliżyła się nawet do progu upału , wynoszącego 30 stopni Celsjusza. Tak gorąca wiosna budzi obawy o to, jak może wyglądać lato. Wiele wskazuje na to, że te obawy są uzasadnione. Być może czeka nas powtórka z poprzedniego, rekordowo ciepłego roku .