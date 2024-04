W niedzielę na stacji pomiarowej w miejscowości Bruck an der Mur odnotowano dokładnie 30,0 stopni Celsjusza - poinformowała austriacka służba pogodowa GeoSphere Austria . Po raz pierwszy w historii upał pojawił się w Austrii tak wcześnie .

Austria z rekordem gorąca w kwietniu

Jak informują specjaliści z GeoSphere Austria upał z 7 kwietnia jest nowym rekordem kraju. Do tej pory najwcześniej granica 30 stopni Celsjusza została osiągnięta 17 kwietnia 1934 roku w Salzburgu .

Chociaż był to najwcześniejszy upał w historii Austrii, to nie była jeszcze najwyższa temperatura kwietnia. Palmę pierwszeństwa w tej konkurencji wciąż dzierży miasto Waidhofen an der Ybbs: 28 kwietnia 2012 roku zanotowano tam 32 stopnie Celsjusza.