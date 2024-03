- Wstępne dane operacyjne sugerują, że dzisiaj mógł być najcieplejszy dzień marca w historii pomiarów na obszarze Polski - przekazał Kamil Walczak, synoptyk IMGW.

Pobity rekord sprzed pół wieku

Jak poinformował, dotychczasowy marcowy rekord temperatury wynosił 25,6 stopnia i został ustanowiony pół wieku temu - 21 marca 1974 roku w Nowym Sączu. W sobotę został on pobity w dwóch różnych miejscach na południu kraju. - Dzisiaj na stacjach zanotowano wyższe wartości - w Krakowie 25,7 stopnia i w Tarnowie 26,4 stopnia - dodał synoptyk IMGW. Reklama

Ekspert zastrzegł, że są to dane operacyjne i po weryfikacji mogą jeszcze ulec niewielkiej zmianie. Wiele wskazuje na to, że na następny rekord nie będziemy musieli czekać aż 50 lat. Podobnie wysokie temperatury są prognozowane również na niedzielę. - Jest więc szansa, że te dzisiejsze rekordowe wartości temperatury dla marca ulegną zmianie - stwierdził.

Chociaż zgodnie z danymi IMGW, sobota w wielu miejscach Polski jest najcieplejszym dniem marca w ciągu ostatnich 30 lat, są jednak miejsca, gdzie pogoda nie rozpieszczała. Z danych IMGW wynika, że gdy w Tarnowie bity był rekord, na drugim krańcu Polski, w Ustce termometry pokazywały zaledwie 9 stopni.

Pogoda na Święta Wielkanocne

W niedzielę w dzień przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie lokalnie wzrastające do dużego i wtedy możliwe są słabe, przelotne opady deszczu - głównie na zachodzie. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza na północy, do 26 stopni na południu. Chłodniej będzie nad morzem gdzie termometry pokażą od 13 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, a na obszarach podgórskich do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, a w Karpatach do 120 km/h. Reklama

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane oraz duże. Lokalnie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 6 stopni na północnym zachodzie i na obszarach podgórskich, około 11 stopni w centrum, do 15 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. W rejonach podgórskich Karpat porywy do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 120 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

W poniedziałek w dzień na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko gdzieniegdzie wzrastające do dużego, a w pasie od Ziemi Łódzkiej po Lubelszczyznę możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym zachodzie i na Przedgórzu Sudeckim, około 23 stopni w centrum, do 28 stopni na południu. Chłodniej będzie nad samym morzem - od 12 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu także dość silny i w porywach do 60 km/h, a na obszarach podgórskich do 70 km/h, z kierunków południowych, tylko na północnym wschodzie z kierunków zmieniających się. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, a w Karpatach do 130 km/h. Reklama

***

Przeczytaj również nasz raport specjalny: Wybory samorządowe 2024.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!