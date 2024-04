Koszmarna seria trwa

Jak informuje C3S ubiegły miesiąc na świecie był o 1,68 st. C cieplejszy od marcowej średniej w okresie 1850-1900, czyli przed erą przemysłową. Trzeci miesiąc 2024 roku był również o 0,73 st. C cieplejszy niż średnio w latach 1991-2020.

Marzec pobił rekord ciepła dla tego miesiąca o 0,1 st. C . Choć może się to wydawać niewielką różnicą, oznacza podtrzymanie alarmującego trendu - uważa Samantha Burgess, zastępczyni dyrektora C3S.

W Europie było o 2,12 st. C cieplej od średniej z lat 1991-2020 . Oznacza to, że marzec na Starym Kontynencie był drugim najgorętszym w historii - tylko o 0,02 stopnia chłodniejszy od rekordzisty z 2014 roku.

"Pożyczony czas"

To jeszcze nie oznacza, że złamana została maksymalna bariera 1,5 st. C ocieplenia zapisana w Porozumieniu Paryskim. Tego rodzaju wartość opisuje się na podstawie dekad, a nie pojedynczych lat. Należy to jednak traktować jako bardzo poważne ostrzeżenie - uważają specjaliści.