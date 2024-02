Unijna Służba ds. Zmian Klimatu Copernicus Climate Change Service (C3S) opublikowała kolejne zatrważające dane. Okazuje się, że po raz pierwszy w historii przez 12 miesięcy Ziemia doświadczała temperatur wyższych o co najmniej 1,5 st. C od średniej z czasów sprzed epoki przemysłowej. Globalne ocieplenie postępuje szybciej, niż się obawiano.

Kolejny ponury rekord

W 2015 roku światowi przywódcy zawarli Porozumienie Paryskie, w którym zobowiązali się do takich działań, by utrzymać wzrost globalnej temperatury do poziomu nie większego niż 1,5 stopni Celsjusza w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Okazało się, że już teraz osiągnęliśmy ten limit.