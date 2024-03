Luty okazał się dziewiątym z rzędu miesiącem z rekordowo wysokimi temperaturami - poinformowała unijna służba ds. klimatu Copernicus Climate Change (C3S). Był to też najgorętszy taki miesiąc w historii. Pojawia się jednak nadzieja na ochłodzenie .

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Luty wypełniony rekordami

Jak poinformowali przedstawiciele C3S, temperatura powierzchni oceanów były najwyższe w historii. Pod koniec lutego wyniosła ona nieco ponad 21 stopni Celsjusza (21,06 st. C) i była wyższa od tej panującej w sierpniu 2023 roku (dotychczasowy rekord wynoszący 20,98 st. C).

Co więcej, w okresie od lutego 2023 do lutego 2024 roku Ziemia po raz pierwszy doświadczyła 12 miesięcy z rzędu, podczas których średnie temperatury były o 1,5 st. C od tych sprzed ery przemysłowej.