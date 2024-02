Ostatnie miesiące były rekordowo ciepłe. Spory udział w tym miało między innymi potężne zjawisko El Niño. Na szczęście powoli traci ono swoją niszczycielską siłę i wkrótce zastąpi go jego przeciwieństwo, czyli La Niña . A to może latem zmienić pogodę również w naszej części świata.

Pogoda na lato: La Niña zmieni sytuację?

Zjawisko La Niña prowadzi do ochłodzenia wód Pacyfiku, co z kolei wpływa na klimat na całej planecie. Niestety, w związku z tym mogą się pojawić kolejne anomalie pogodowe, które czasem mogą mieć gwałtowny przebieg.

W Europie latem najprawdopodobniej jednak unikniemy ekstremalnych zjawisk pogodowych, co nie oznacza, że ten okres będzie całkiem spokojny. Możliwe, że za kilka miesięcy między innymi do Polski nadciągną intensywne ulewy.

Wiosna z deszczem i zmianami

Z dostępnych obecnie modeli pogodowych wynika, że mniej więcej do połowy marca w naszym kraju będzie cieplej niż zwykle. Potem temperatury powinny wrócić do normy, a możliwe że pod koniec marca na pewien czas do naszego kraju znowu zawita jesienna, a być może nawet zimowa aura.