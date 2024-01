Temat mediów publicznych był głównym motywem konferencji prasowej PiS przy ul. Nowogrodzkiej. Prezes partii ocenił, że "mamy prawdziwy problem z demokracją". - Bo przez ostatnie osiem lat mówiono o wydumanych problemach z demokracją. A działała opozycja totalna bez żadnych ograniczeń, bez ograniczeń prawa do zgromadzeń - powiedział Jarosław Kaczyński.

PiS na 11 stycznia - czyli w trakcie posiedzenia Sejmu - organizuje "Protest Wolnych Polaków" przed budynkiem przy ul. Wiejskiej. Ma on być manifestacją wobec zmian dokonywanych w mediach publicznych. W serii pytań od dziennikarzy pojawiła się kwestia nocnego telefonu Jarosława Kaczyńskiego do prezesa PiS.

- Wróciłem o 3 w nocy i chciałem zobaczyć, co leci w telewizji. Wiedziałem, że Ryszard Terlecki nie śpi, więc zatelefonowałem. Potwierdził mi, że nie ma sygnału TVP, dzwoniłem też do innych dwóch osób i one spały - relacjonował Jarosław Kaczyński.

- Po dłuższym czasie (...) zadzwoniłem do prezesa TVP, choć była skomplikowana sytuacja z punktu widzenia towarzyskiego. Pan prezes TVP powiedział, że to problem z moim starym dekoderem - dodał polityk.

Kaczyński był też pytany o gest Kozakiewicza, który w Sejmie pokazał Mariusz Kamiński. - Nic nie wiem o żadnym geście Kozakiewicza. Znaczy wiem co to jest gest Kozakiewicza i doskonale pamiętam tę piękną chwilę, (...), ale nie widziałem tego gestu i uważam że to jest po prostu jakiś element, nazwę to bardzo łagodnie i elegancko, manipulacji - powiedział polityk.

Kłótnia na konferencji prasowej. "Państwo mają płacone"

Prezes PiS powtórzył także tezy o "nieprawnych działaniach w mediach na podstawie uchwał", wyliczał wzrost niektórych podatków, a także zarzucał Unii Europejskiej relokację migrantów. - Wprowadza się opinię publiczną w błąd bez praw do riposty. Tak samo jak w przypadku zarobków w TVP. A ile zarabiała pani Beata Tadla? - wskazywał polityk. - Biorąc pod uwagę skumulowaną inflację blisko 50 proc. to podobne stawki były obecne teraz - dodał.

Reporterzy dopytywali prezesa PiS o upolitycznienie mediów państwowych za ostatnich osiem lat, które "były tubą propagandową PiS atakującą osoby LGBT oraz migrantów". - To, co się dzieje w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają płacone, by tego bronić. Serdecznie państwu współczuję - wypalił Jarosław Kaczyński, po czym zakończył konferencję prasową.

***

